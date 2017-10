Coreia do Norte ameaça transformar EUA em 'mar de fogo'

O representante do Comitê da Coreia do Norte para Defesa da Paz na região da Ásia-Pacífico declarou que Pyongyang está pronta a tornar os EUA um "mar de fogo" se estes continuarem escalando as tensões, informou a Yonhap com referência à Agência Telegráfica Central da Coreia.

"Advertimos mais uma vez que as forças da República Popular Democrática da Coreia estão em alerta total. As sanções e o envio de bombardeiros são atos suicidas, que podem levar a uma catástrofe nuclear e transformar o território dos EUA em um mar de fogo", afirmou ele.

O representante criticou também os voos da Força Aérea norte-americana sobre a península da Coreia e as últimas declarações do presidente norte-americano Donald Trump sobre a Coreia do Norte, chamando-o de "velho psicopata norte-americano".

Anteriormente, Trump tinha admitido uma solução militar do conflito com a Coreia do Norte e prometido "destruir" o país. A Coreia do Norte, por sua vez, ameaçou derrubar as aeronaves dos EUA que invadissem o seu espaço aéreo. De acordo com militares dos EUA, os bombardeiros foram enviados à península para mostrar que o presidente dos Estados Unidos "tem muitas opções militares para vencer qualquer ameaça".

>> Sputnik