Catalunha recorrerá a tribunais internacionais por ações da polícia espanhola

Porta-voz do governo catalão levará denúncias de agressão cometidas por policiais sob controle do governo central da Espanha a tribunais internacionais.

O porta-voz do governo catalão, Jordi Turull, chamou de "selvageria" a ação das autoridades da polícia espanhola durante o dia da votação no referendo de autodeterminação convocado unilateralmente pelas autoridades catalãs.

"O que a polícia está fazendo é uma uma selvageria real, para remover material eleitoral. Não precisa fazer isso", disse o porta-voz do governo, que lembrou que até agora o número de cidadãos feridos em ataques policiais é de até 465 pessoas.

Porta-voz do governo catalão chamou de "selvageria" ação das autoridades

Na opinião do governo catalão, que anunciou a intenção de denunciar a ação da polícia espanhola perante os órgãos europeus, nas últimas horas a Espanha tornou-se "a vergonha da Europa".

Mesmo com as centenas de seções de votação fechadas pelo governo espanhol, os centros fecharão às 20 horas (horário local) conforme os planos iniciais do governo catalão.

"Não iremos estender as horas de votação", disse o líder catalão, que aproveitou seu discurso na imprensa para "agradecer ao povo catalão que hoje provou ser um povo de homens e mulheres que se sentem livres".

>> Sputnik