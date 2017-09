Tillerson assegura que EUA têm canais de comunicação diretos com Coreia do Norte

O secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, afirmou que os Estados Unidos têm alguns canais diretos de comunicação com a Coreia do Norte, apesar da crescente tensão entre os dois países.

Ele acrescentou que os EUA estão realizando uma "sondagem" para ver se Pyongyang está interessada em diálogo.

Mais cedo, Rex Tillerson já tinha dito que os Estados Unidos continuarão aplicando esforços diplomáticos para resolver a crise com a Coreia do Norte, mas as opções militares não se excluem.

Presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma nova ordem executiva ampliando as sanções contra Pyongyang, ameaçou "destruir totalmente a Coreia do Norte" e descreveu Kim Jong-un como homem-foguete. Em resposta, a Coreia do Norte anunciou que pode realizar um teste de outra bomba de hidrogênio no Pacífico.

>> Sputnik