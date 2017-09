Terremoto de magnitude 5,4 atinge a China

Um terremoto de magnitude 5,4 foi registrado na província de Sichuan, no sul da China, informa o Centro Sismológico do país.

No entanto, de acordo com os dados do Serviço Geológico dos EUA (USGS, na sigla em inglês), o cismo teve uma magnitude de 5,5.

Segundo o centro chinês, o foco do terremoto, ocorrido às 14h14 e a hora local (03h14, no horário de Brasília), foi registrado perto da cidade de Guangyuan, a uma profundidade de 13 quilômetros.

De momento não há informações sobre vítimas ou danos materiais após o terremoto.

