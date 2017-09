Separatistas italianos apoiam plebiscito na Catalunha

Em vista do plebiscito pela independência da Catalunha, secessionistas da província autônoma de Alto Ádige, na Itália, penduraram uma grande bandeira da região espanhola nas ruínas do Castelo Maultasch, em Terlano.

A homenagem pode ser vista à distância a partir do vale do rio Ádige, entre a capital Bolzano e Merano, outra importante cidade altoatesina.

Os separatistas dessa província do extremo-norte da Itália acompanham "com interesse" o plebiscito catalão, já que ele poderia representar um caminho para a independência do Alto Ádige.

Essa zona do país da bota abriga movimentos secessionistas que pregam sua anexação pela vizinha Áustria ou a criação de um Estado independente - a província fala majoritariamente alemão, mas o italiano predomina em algumas cidades, como Bolzano.