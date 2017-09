Obama terá encontro com Macri na Argentina

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama irá reunir-se com o mandatário da Argentina, Mauricio Macri, no mês de outubro.

Segundo membros do governo argentino ouvidos pelo Infobae, será um encontro "breve e informal". Macri deverá receber Obama na residência oficial da presidência argentina no dia 5 de outubro.

Na sequência, o ex-presidente democrata irá para Córdoba, onde participará de um evento sobre economia sustentável.

Obama esteve na Argentina em março de 2016 para marcar uma reaproximação com Buenos Aires após anos de distância diplomática durante os governos de Néstor e Cristina Kirchner.

A visita ocorreu durante os primeiros meses do Governo de Mauricio Macri. Entidades de direitos humanos criticaram a data da visita do mandatário estadunidense porque sua estadia coincidiu com o aniversário de 40 anos do golpe militar que inaugurou a última ditadura militar registrada na Argentina.

