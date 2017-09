Manifestantes se reúnem em Washington para marcha contra injustiça racial

Centenas de manifestantes começaram a se reunir no sábado no Lincoln Park no centro de Washington, DC, para expressar insatisfação com o que eles dizem ser uma injustiça racial generalizada nos Estados Unidos, informou um correspondente da Sputnik.

Os manifestantes começaram a chegar ao Lincoln Park no Capitólio às 10h da manhã no horário local (11h horário de Brasília) para a Marcha pela Justiça Racial.

Eles se reúnem em breve para uma segunda manifestação organizada pela Marcha Pelas Mulheres Negras (March for Black Women no original em inglês).

Às 12h hora local (13h horário de Brasília), os dois grupos de manifestantes começarão a marchar no Departamento de Justiça dos EUA, e em frente ao National Mall.

Os organizadores dos dois protestos nacionais escolheram 30 de setembro como a data de suas manifestações para marcar o Massacre no Arkansas em 1919, quando os mafiosos brancos lincharam até 240 negras que exigiram um melhor pagamento dos proprietários das plantações.

>> Sputnik