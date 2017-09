DNA confirma morte de brasileira sumida em cruzeiro na Itália

Um exame de DNA confirmou que um corpo encontrado no Mar Adriático pelas autoridades da Itália em julho passado pertence à brasileira Simone Scheuer Sousa, funcionária da MSC desaparecida de um navio de cruzeiro da empresa há mais de três meses.

A informação foi confirmada à "TV Globo" na última quinta-feira (29) pelo advogado da família da vítima, que vivia na zona sul de São Paulo. O corpo foi encontrado no nordeste da Itália, perto de Veneza, última cidade onde a brasileira havia sido vista com vida.

Sousa, faxineira do navio MSC Musica, tinha 35 anos e sumiu na manhã de 18 de junho. Como ela fazia o turno noturno, seu desaparecimento só foi notado à 0h53 do dia seguinte, uma segunda-feira. Naquele momento, o navio navegava entre Veneza e Brindisi, no sul da Itália.

Procuradoria da República investiga duas hipóteses sobre morte da brasileira

A Procuradoria da República investiga duas hipóteses, suicídio ou homicídio, já que a brasileira teria discutido com seu chefe horas antes do desaparecimento.

Em entrevista à Ansa no fim de junho, uma amiga de Sousa, Silvana Mendonça, confirmou o entrevero, mas ressaltando que não foi "nada fora do normal".

O superior da brasileira era um cidadão de Maurício, nação insular situada no Oceano Índico. O pai da vítima também disse à ANSA, logo após o sumiço, que não tinha conhecimento de nenhuma ameaça contra sua filha.