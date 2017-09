Cuba chama decisão dos Estados Unidos sobre embaixadores de 'apressada'

O governo de Cuba afirmou nesta sexta-feira (29) que a decisão dos Estados Unidos de reduzir em 60% seu pessoal na embaixada em Havana é uma medida "apressada".

Além disso, o país latino garantiu não ter nenhuma responsabilidade nos supostos "ataques acústicos" relatados por diplomatas norte-americanos nos últimos meses.

Segundo Josefina Vidal, responsável do Ministério das Relações Exteriores pelo relacionamento com os EUA, a redução pode afetar a "cooperação" e as "trocas bilaterais" entre as duas nações.

Josefina Vidal também reiterou o "desejo de Cuba de continuar uma colaboração ativa para esclarecer" os ataques.