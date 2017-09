Crimeia reage à demanda da Ucrânia quanto à ponte de Kerch

Reivindicações jurídicas da Ucrânia em relação à Rússia quanto à construção da ponte via estreito de Kerch é um "negócio perdido" e não são capazes de impedir a obra histórica, afirmou o vice-premiê do governo da Crimeia, Dmitry Polonsky.

Anteriormente, o presidente da Ucrânia, Pyotr Poroshenko, ordenou uma demanda judicial contra a construção da ponte da Kerch devido à ameaça ao meio ambiente que sua construção alegadamente representa.

O vice-premiê da península frisou que as autoridades atuais da Ucrânia, que antigamente era um país grande e bom, agora só são capazes de ordenar.

"Não vou avaliar as perspectivas desse negócio perdido, só sei que a preparação e a possível análise desse documento vão ter um caráter ambicioso e mesmo hoje já podemos adivinhar qual poderá ser a decisão. Contudo, quaisquer que sejam as ações [por parte da Ucrânia], a ponte da Crimeia será construída e finalmente ligará a península da Crimeia com a parte continental da Rússia", assinalou Polonsky à Sputnik.

De acordo com ele, os cidadãos da Federação da Rússia e visitantes do país irão utilizar a ponte com muito prazer.

"Nenhum tipo de demandas, reivindicações, especialmente por parte desse semigoverno, são capazes de impedir o processo histórico", sublinhou o vice-premiê.

A ponte via estreito de Kerch, que ligará a Crimeia e região de Krasnodar, se tornará a mais extensa na Rússia, seu comprimento será de 19 quilômetros. A inauguração da ponte está agendada para dezembro de 2018.

