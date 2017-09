Coreia do Norte chama Donald Trump de 'velho psicopata'

Em mais um episódio da troca de ofensas entre Coreia do Norte e Estados Unidos, o regime de Pyongyang chamou o presidente Donald Trump de "velho psicopata" por causa de sua política "hostil" em relação ao país asiático.

As frases são de um porta-voz do Comitê de Paz Coreia Ásia-Pacífico (KAPPC), órgão de propaganda do governo de Kim Jong-un, que reagiu às recentes sanções de Washington em função dos testes nucleares e balísticos norte-coreanos.

"O comportamento imprudente de Trump, ignorante de si mesmo e do rival, só tornará mais forte o desejo de represália do Exército e do povo norte-coreanos contra os Estados Unidos", diz um comunicado do KAPPC.

"Isso só apressará o dia do juízo dos EUA, e Trump deve ter isso em mente. Mais uma vez advertimos o velho psicopata americano contra sua histeria", acrescenta a nota, afirmando que as atitudes do republicano são um "ato suicida" que reduzirão seu país "a um mar de chamas".

As declarações foram divulgadas no mesmo dia em que o secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, em visita à China, disse que Washington está em contato com Pyongyang para possíveis negociações relativas a seu programa nuclear.

"Temos canais de comunicação abertos com Pyongyang", garantiu Tillerson, após uma reunião com o presidente chinês, Xi Jinping. Segundo uma emissora pública da Coreia do Sul, imagens de satélite revelaram a movimentação de diversos mísseis em Sanum-dong, zona onde se desenvolvem as atividades balísticas de Kim Jong-un.

Existe o temor de que o regime norte-coreano esteja preparando novos lançamentos para provocar seus adversários.