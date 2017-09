Aeronave militar cai no Congo e mata ao menos dez

Pelo menos 10 pessoas estavam a bordo da aeronave militar que se despenhou no Congo.

Segundo a informação, pelo a queda do avião fez pelo menos 10 vítimas mortais.

"Ocorreu a queda de um avião de carga. Era um avião militar. Ele não transportava passageiros. A tripulação não sobreviveu ao acidente", comunicou George Tabora, diretor do aeroporto N'Djili em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo.

De acordo com a informação da estação de rádio, a queda ocorreu logo após o avião ter decolado do aeroporto internacional de Kinshasa. De acordo com os dados preliminares, o acidente pode ter ocorrido devido a problemas técnicos.

