Portugal registra menor taxa de desemprego desde 2008

O Instituto Nacional de Estatística de Portugal (INE) divulgou hoje (29) novos dados sobre emprego no país. A taxa de desemprego de 8,9%, registrada em julho de 2017, é a mais baixa desde novembro de 2008, quando foi observado o mesmo valor.

Portugal tem cerca de 10,3 milhões de habitantes. Em julho deste ano, a população empregada foi estimada em 4,7 milhões de pessoas e a população desempregada em 459,6 mil pessoas. Em relação a junho de 2017, o desemprego diminuiu 1,9%, o que representa 8,9 mil desempregados a menos.

O INE divulgou dados detalhados sobre o desemprego, levando em conta sexo e idade dos trabalhadores. Em relação ao sexo, 239 mil mulheres estavam desempregadas (9,4%) em julho deste ano, enquanto 220 mil homens estavam na mesma condição (8,4%).

Do total de desempregados (459 mil), os jovens (15 a 24 anos) representavam cerca de 85 mil, o que significa uma taxa de desemprego jovem de 23%. Já os adultos (25 a 74 anos), apresentaram taxa de desemprego de 7,8%, com 375 mil pessoas sem emprego.

União Europeia

Dados divulgados no fim do mês passado pelo escritório de estatística da União Europeia – Eurostat – mostraram que a taxa de desemprego na UE está em 7,7% e é, também, a mais baixa desde 2008.

O Eurostat, assim como o INE em Portugal, considera as pessoas com idades entre 15 e 74 anos para os cálculos de desemprego. Para as análises dos indicadores entre os jovens, são consideradas as pessoas com idades entre 15 e 24 anos.