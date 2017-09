Número de mortos em terremoto no México sobe para 355

Subiu para 355 o número de mortos no terremoto de magnitude 7.1 na escala Richter que atingiu o centro do México no último dia 19 de setembro.

O novo balanço foi divulgado nesta sexta-feira (29) pelo coordenador da Proteção Civil no país, Luis Felipe Puente.

Apenas na capital Cidade do México, foram 214 vítimas. As outras foram registradas em Morelos (74), Puebla (45), Estado do México (15), Guerrero (seis) e Oaxaca (um).

Antes disso, em 8 de setembro, um sismo de 8.2 já havia devastado Oaxaca e deixado 98 mortos. O tremor de 19 de setembro ocorreu no aniversário de 32 anos do terremoto de 8.1 que fez cerca de 10 mil vítimas em 1985.