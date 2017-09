'Le Monde': Na Catalunha, um referendo para nada

O jornal francês Le Monde publicou um artigo de opinião nesta sexta-feira (29) sobre o referendo da Catalunha, que acontece no próximo domingo (1).

"O referendo sobre a independência da Catalunha, além de desestabilizar a Espanha em plena recuperação econômica, não será reconhecido por Madri nem por outros países da União Européia. A solução passará por uma negociação".

"A Espanha está à beira de uma das crises políticas mais graves que o país conhece desde muito tempo. Devemos voltar para a tentativa de um golpe de estado em 1981 contra a jovem democracia espanhola para encontrar uma situação tão difícil do outro lado dos Pirenéus. Também deve ser entendido que o que está em jogo no domingo 1 de outubro, com o referendo sobre a independência da Catalunha, diz respeito a toda a União Européia".

"Tudo é eminentemente respeitável entre os catalães que defendem sua singularidade nacional. A Catalunha é uma história, uma linguagem, um dinamismo econômico, uma criatividade artística própria. Estava na vanguarda na luta contra a ditadura franquista. Ele ocupa o primeiro lugar no sucesso econômico da Espanha. Os catalães têm uma identidade para afirmar, é óbvio. Mas é necessário proclamar unilateralmente sua independência?"

"Três quartos dos eleitos no parlamento nacional, as Cortes, à direita ou à esquerda, se opõem"

"Este é o objetivo estabelecido pela pequena maioria no poder no atual governo regional, organizando o referendo de domingo. Segundo ele, se o "sim" prevalecer, o parlamento regional será necessário, qualquer que seja o nível de participação dos eleitores, para proclamar a "independência" da Catalunha".

"O Governo de Madri está perfeitamente justificado ao declarar ilegal esta votação. Todos os tribunais constitucionais do país decidiram dessa maneira. É contrário à Constituição democrática de 1978 aprovada pela quase unanimidade dos catalães. Três quartos dos eleitos no parlamento nacional, as Cortes, à direita ou à esquerda, se opõem", finaliza.

