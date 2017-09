Itália prende homem que extraiu mexilhões na Costa Amalfitana

A Guarda de Finanças de Salerno, no sul da Itália, prendeu nesta sexta-feira (29) um homem que extraiu cerca de sete quilos de mexilhões das águas de Vietri sul Mare, uma das praias mais famosas e mais visitadas da Costa Amalfitana.

O pescador irá responder pelos crimes de dano e deterioração da beleza natural do local, bem como a diversas violações no campo de pesca. As autoridades apreenderam os equipamentos aquáticos usados pelo acusado e também os moluscos, que foram recolocados no habitat marinho.

As cidades litorâneas das regiões italianas são as que mais sofrem com a exploração ilegal de frutos do mar, principalmente na Campânia.(ANSA)