Itália inaugurará parque ecológico e de negócios em outubro

De uma fábrica de produção de alumínio abandonada para um moderno espaço de pesquisa e cultura: esse será o novo parque ecológico de Bolzano, no norte da Itália.

O Noi Techpark, que mistura natureza, negócios, espetáculo e gastronomia, será inaugurado no dia 20 de outubro na zona industrial da cidade.

O parque possui 190 mil metros cúbicos e conta com 20 laboratórios de alta tecnologia, além de quatro institutos de pesquisa para empresas start-ups. Ao todo, foram investidos mais de 100 milhões de euros para a revitalização e cerca de 60 empresas italianas já reservaram um espaço no local, começando a funcionar a partir de 2018.

No entanto, a ideia não é apenas focar no trabalho, mas oferecer muitas opções de lazer, com shows, exposições e outras atividades para turistas e moradores.