'Financial Times': EUA dificulta relação da China com Coréia do Norte

Matéria publicada nesta sexta-feira (29) pelo Financial Times avalia que o sexto teste nuclear da Coréia do Norte, realizado em 3 de setembro, desafiando o consenso internacional sobre a não proliferação, desencadeou uma condenação unânime.

"Os esforços para conter suas ambições nucleares voltaram a não produzir nenhum resultado claro. Igualmente frustrante, de uma perspectiva chinesa, já que a mídia ocidental apontou os dedos para a China".

Times aponta que a comunidade internacional, incluindo a China, certamente tem uma parte a desempenhar na defesa da não proliferação. Mas como os EUA respondem à provocação da Coréia do Norte importa mais do que qualquer outra coisa para o regime de Kim Jong Un. No entanto, os EUA não mostraram vontade de fazer esforços sérios para enfrentar a questão real (o que é garantir a desnuclearização respondendo às preocupações de segurança da Coréia do Norte).

Financial Times defende: algum contexto histórico é útil aqui. O "quadro acordado" assinado pelos EUA e a Coréia do Norte em 1993 exigiu que os norte-coreanos substituíssem seus reatores nucleares de grafite com "água leve", que são resistentes à proliferação. No entanto, as diferenças entre as partes sobre a implementação do acordo levaram mais tarde a Coreia do Norte a anunciar que retomaria o seu programa nuclear.

No final de 2002, a China iniciou as negociações de seis partidos com os EUA, Coréia do Norte, Coréia do Sul, Japão e Rússia. Não foi um trabalho fácil para a manobra da China entre a Coréia do Norte e os EUA, tentando convencer o primeiro a desistir do seu programa nuclear e o último a abordar as preocupações de segurança da Coréia do Norte. Mas, tão bem-sucedidas, essas conversas começaram a começar a fechar as instalações nucleares em Yongbyon.

Infelizmente, cada vez que o progresso foi feito, foi rapidamente descarrilado. Por exemplo, os EUA decidiram impor sanções financeiras à Coréia do Norte por lavagem de dinheiro, assim como as seis partes estavam preparadas para implementar a declaração conjunta acordada em setembro de 2005. A Coreia do Norte respondeu com seu primeiro teste nuclear.

Ao longo da administração Obama, os EUA seguiram uma política de "paciência estratégica", que de fato era uma cobertura para a nação. As conversações de paz pararam e as sanções se tornaram a única ferramenta para os EUA, cujo verdadeiro objetivo era amplamente creditado a uma mudança de regime na Coréia do Norte.

Desde então, vimos um ciclo vicioso no qual a Coréia do Norte realizou mais quatro testes nucleares e inúmeros testes de mísseis. Como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, a China administrou sanções nos termos das resoluções da ONU, mas os pedidos de conversações de paz não foram respondidas. Durante todo o tempo, os exercícios militares conjuntos da Coréia do Sul e os EUA aumentaram e mais sofisticados. Como resultado, a tensão continua a aumentar.

A administração do Trump pediu à China para fazer mais. A China respondeu oferecendo um apoio mais forte para sanções mais duras da ONU. Ele proibiu as importações de carvão, ferro, minério de ferro e frutos do mar da Coréia do Norte e suspendeu novas joint ventures com a Coréia do Norte. Também pediu um "duplo congelamento", no qual a Coréia do Norte interromperia seu programa nuclear em troca de que os EUA suspendessem exercícios militares conjuntos com a Coréia do Sul.

No entanto, os EUA estão perseguindo uma intensificação do regime de sanções. No entanto, já está claro que as sanções por si só não poderiam conter o programa nuclear da Coréia do Norte.

Apesar das sanções cada vez mais duras e do aprofundamento do isolamento, o produto interno bruto da Coréia do Norte em 2016 cresceu melhor do que em qualquer momento nos últimos 17 anos, enquanto a produção agrícola também melhorou. Entretanto, sem restrições por quaisquer negociações de paz, a Coréia do Norte está se movendo mais abaixo do caminho nuclear, enquanto suas relações com a China se deterioraram.

No entanto, os EUA ainda esperam que a China influencie a política e o comportamento norte-coreanos, ignorando os pareceres e as propostas apresentadas pela China e outras partes.

A América tornou as coisas ainda mais difíceis para a China, instalando o sistema de defesa anti-mísseis Thaad na Coréia do Sul. Isso tem um "radar de banda X" capaz de monitorar vastas partes do território chinês. Em vez de fornecer proteção para o povo sul-coreano, o sistema ameaça a estabilidade estratégica no nordeste da Ásia. Os EUA até agora não demonstraram a intenção de mudar de curso. Enquanto isso, temores sobre o que acontece a seguir estão crescendo na Coréia do Sul e no Japão.

No interesse de uma resolução pacífica, a China deve tentar ainda mais conseguir que os EUA e a Coréia do Norte tomem as preocupações uns dos outros a sério. No entanto, se realmente somos capazes de resolver o problema, as duas partes precisam fazer concessões. Se permitimos que as coisas sigam, quem sabe o que nos espera?

