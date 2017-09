Em meio a clima tenso, Trump fará giro pela Ásia em novembro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará uma viagem por cinco países asiáticos entre os dias 3 e 14 de novembro, informou a Casa Branca nesta sexta-feira (29).

Trump, que viajará acompanhado de sua esposa, Melania, visitará Japão, Coreia do Sul, China, Vietnã e Filipinas. Nos países, serão realizados uma série de encontros bilaterais e multilaterais e a crise com a Coreia do Norte deve dominar as conversas. Apesar de não detalhar os temas que estarão na agenda, Washington informou que a viagem se deve "à importância de uma região livre e aberta para a prosperidade e a segurança da América".

O presidente dos EUA ainda "reforçará a importância dos laços econômicos justos e recíprocos com os parceiros comerciais no país" e mostrará o "reforçamento da determinação internacional em fazer frente à ameaça da Coreia do Norte e para assegurar uma completa, verificável e irreversível desnuclearização da península coreana".