Itália cria mais de 430 mil postos de trabalho no 2º trimestre

A Itália criou 437 mil postos de empregos a mais no segundo trimestre de 2017 na comparação com o mesmo período do ano passado, informou nesta quinta-feira (28) em uma nota conjunta o Ministério do Trabalho, o Instituto Italiano de Estatísticas (Istat) e o Instituto Nacional para a Previdência Social (Inps).

Segundo o comunicado, o trimestre "seguiu com a tendência de aumento na ocupação", com um crescimento "ainda inteiramente determinado pelo componente do trabalho dependente". Ao todo, das novas vagas criadas, 329 mil foram em contratos com tempo determinado e 108 mil de contratos por tempo indeterminado.

De acordo com dados do Ministério, esse é o quinto trimestre consecutivo de crescimento na oferta de emprego por tempo indeterminado (respectivamente, 44 mi, 66 mil, 145 mil, 241 mil e 329 mil).