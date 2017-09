Falha em sistema causa atrasos em aeroportos pelo mundo

Uma falha no sistema de check-ins de diversas companhias aéreas causou muitas filas e atrasou voos em diversos aeroportos do mundo nesta quinta-feira (28).

O problema foi mais sentido, com uma longa espera para os viajantes, no aeroporto de Heathrow, no Reino Unido, em Paris (França), em Washington (EUA), em Munique (Alemanha) e em Joanesburgo (África do Sul).

De acordo com informações oficiais, uma falha no sistema fornecido pela empresa espanhola Amadeus é o responsável pelos atrasos. Em uma nota, horas após os primeiros problemas aparecerem, a empresa informou que o serviço "está voltando gradualmente".

"Por causa do incidente, os clientes tiveram problemas em alguns serviços", diz a nota que informou que foram tomadas ações "imediatas" para "identificar a causa do problema e retomar o serviço o mais rápido possível".

Apesar de não informar quantos aeroportos e companhias áreas foram afetadas, o sistema é usado por 124 empresas ao redor do mundo.