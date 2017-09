Cantora italiana Mafalda Minnozzi faz show em SP nesta sexta

A cantora italiana Mafalda Minnozzi fará nesta sexta-feira (29) a única apresentação em São Paulo do seu novo álbum, "Romantica", que faz um tributo a música popular de seu país dos anos 1960.

Com ingressos entre R$60 a R$190, o show acontece no Teatro Bradesco, na zona oeste da capital paulista, a partir das 21h.

Na apresentação, a artista relembra alguns dos principais compositores da Itália como Sergio Endrigo, Ennio Morricone, Luigi Tenco e Pino Donaggio. Além disso, Mafalda inclui em seu repertório trilhas sonoras dos filmes "Cinema Paradiso", "O Carteiro e o Poeta" e "O Poderoso Chefão".

Considerada a embaixatriz da canção italiana no Brasil, a cantora também preparou uma surpresa para os fãs. No show, Mafalda fará uma homenagem especial a Roberto Carlos, um dos artistas brasileiros que faz grande sucesso no país europeu.