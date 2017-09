Califórnia se prepara para um ataque nuclear da Coreia do Norte

Avaliando um ataque nuclear da Coreia do Norte como "muito provável" as autoridades da Califórnia publicaram um documento com instruções para o caso de um ataque "catastrófico", anunciou o Independent.

Considerando a ameaça das autoridades da Coreia do Norte, o Centro Conjunto Regional de Inteligência de Los Angeles divulgou um documento de 16 páginas batizado de "Expetativas no Caso de Ataque Nuclear", datado de 16 de agosto, informa o Independent.

A maior parte da informação incluída neste documento é dedicada aos efeitos de uma explosão nuclear, incluindo os efeitos da radiação e do impulso eletromagnético.

Além disso, o documento tenta alertar as autoridades para o que podem enfrentar no caso de um ataque.

Assim, os cidadãos terão que ser evacuados, mas "com uma compreensão limitada dos riscos de radiação, eles vão estar com alto nível de ansiedade e o seu comportamento pode não estar em conformidade com as expetativas".

As tensões em torno dos programas nuclear e balístico da Coreia do Norte estão aumentando. Washington e Pyongyang continuam trocando ameaças mútuas.

No sábado, bombardeiros estratégicos dos EUA sobrevoaram o espaço aéreo perto da Coreia do Norte em uma demonstração de força, escalando a situação ainda mais.

Sputnik