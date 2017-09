Após 10 meses, EI divulga novo discurso de seu líder

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) divulgou nesta quinta-feira (28) um novo discurso atribuído a seu líder, o iraquiano Abu Bakr al Baghdadi. Trata-se do primeiro pronunciamento do comandante da milícia desde novembro de 2016.

Nos últimos meses, haviam circulado rumores de que Baghdadi teria morrido em um bombardeio da Rússia na Síria, mas tal informação nunca foi confirmada por Moscou, pelos Estados Unidos ou pelo Iraque.

A Rússia é, inclusive, um dos temas do pronunciamento do líder do EI, que diz que o país de Vladimir Putin se aproveitou da "fraqueza da América" para substituí-la e "tomar as rédeas" do conflito sírio.

"Americanos, russos e europeus estão aterrorizados, temendo os ataques dos mujahideen [aqueles empenhados na 'jihad', a guerra santa islâmica]", afirma Baghdadi em seu discurso, que se chama "Suficiente é seu Senhor como guia e auxiliador".

O terrorista também diz que a Coreia do Norte começou a "ameaçar a América e o Japão com sua potência nuclear", uma referência feita provavelmente para comprovar a atualidade da gravação. "A voz definitivamente soa como a de Baghdadi, baseando-se em seus discursos divulgados anteriormente", escreveu Rita Katz, diretora do portal de contraterrorismo SITE, em seu perfil no Twitter.

Em sua mensagem anterior, divulgada em 2 de novembro de 2016, Baghdadi pedia para seus seguidores serem mais combativos no Iraque, que logo depois reconquistaria a cidade de Mosul. Ele lidera o Estado Islâmico desde 2010 e, sob seu comando, o grupo expandiu seu território, dominou importantes zonas do Iraque e da Síria e disseminou a ideologia jihadista pelo mundo.