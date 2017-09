'The Times': Negociações sobre coalizão de Merkel atrasarão Brexit por meses

Matéria publicada nesta quarta-feira (27) pela revista britânica The Times conta que de acordo com ministros da União Europeia, o impasse político na Alemanha deve atrasar o início das negociações comerciais da Brexit por vários meses.

Times diz que Downing Street* esperava as concessões de Theresa May na semana passada para "desbloquear" as negociações em Bruxelas e permitir conversas sobre um acordo de transição e uma relação futura para começar após um encontro de líderes europeus no próximo mês.

No entanto, após o resultado divisório de eleições alemãs de domingo, Whitehall agora acredita que será difícil para a UE concordar rapidamente com uma posição comum, informa The Times.

A posição precisa da Alemanha sobre o futuro relacionamento da Grã-Bretanha com a UE não será definida até pelo menos o Natal

A baixa possibilidade de coalizão para Angela Merkel e seus aliados bávaros significa que ela ficará estagnada em conversas durante meses e só pode se concentrar em questões internacionais de maior prioridade, acrescenta.

A posição precisa da Alemanha sobre o futuro relacionamento da Grã-Bretanha com a UE não será definida até pelo menos o Natal, o que pode causar um atraso no estabelecimento da posição da UE.

A falta de aprovação para a próxima fase das negociações da Brexit em uma reunião de líderes europeus em outubro provavelmente significará um atraso de pelo menos dois meses antes da próxima cimeira européia programada em dezembro, finaliza.

*Downing Street é a residência oficial e o escritório do primeiro-ministro do Reino Unido enquanto sede do governo de Sua Majestade. Situa-se na Downing Street, na Cidade de Westminster, em Londres, Inglaterra.

