'Project Syndicate': A grave situação da nova Alemanha

Artigo publicado nesta quarta-feira (27) pelo Project Syndicate fala sobre o resultado das eleições alemãs, que aconteceram no último domingo.

De acordo com o texto a extrema-direita da Alemanha é agora o terceiro maior bloco do Bundestag e o segundo maior partido nos estados que compõem a ex-Alemanha Oriental.

PS: "Por causa da própria democracia alemã, os partidos que ainda representam valores democráticos devem levar a sério a responsabilidade de formar um novo governo".

O resultado das eleições federais da Alemanha no domingo foi inesperado e perturbador, pelo menos segundo os padrões alemães, avalia o diário britânico. Os dois partidos principais, os social-democratas (SPD) e a União Democrata Cristã (CDU), juntamente com o partido bávaro, a União Social Cristã (CSU), foram punidos nas urnas, depois de terem governado como uma grande coalizão na gestão anterior da chanceler Angela Merkel nos últimos quatro anos.

Para o noticiário, a eleição foi um deslizamento de terra contra a grande coalizão de Merkel e pode ser visto como um voto de protesto contra a própria Merkel. Internacionalmente, ela é apreciada como uma mulher de Estado efetiva que garante estabilidade e possui autoridade moral no Ocidente. Mas em casa isso não acontece.

"O maior erro de Merkel nessa eleição foi confiar na mesma estratégia defensiva que usou nas duas últimas eleições, quando ganhou disparadamente. Ela parece ter assumido que evitar controvérsias e manter o silêncio sobre as questões-chave que enfrentam a Europa funcionaria mais uma vez. Isso mostrou um mau julgamento, dada a crise dos refugiados de 2015 e suas implicações para a Alemanha, para não falar do aumento da alternativa de extrema direita para a Alemanha (AfD), que capturou cerca de 13% dos votos", acrescenta.

"Na verdade, o grande vencedor desta eleição foi o AfD, cujos membros incluem neonazis e outros extremistas, alerta o Guardian. O sucesso do partido é uma desgraça para a Alemanha. Após 72 anos, a extrema direita está de volta no Bundestag - e com o terceiro bloco mais forte. E o AfD é agora o segundo maior partido dos Länder (estados federais) que compõe a ex-Alemanha Oriental.

A Alemanha não é o único país europeu onde os populistas de direita fizeram ganhos eleitorais nos últimos anos, mas em nenhum lugar é o ressurgimento da extrema direita mais desconcertante do que na Alemanha, devido à sua história particular. Para impedir o direito de causar danos irreparáveis ​​à democracia alemã, as partes que ainda representam valores democráticos devem levar a sério a responsabilidade de formar um novo governo", finaliza.

>> Project Syndicate