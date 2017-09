Papa se reúne com 'ministro do Exterior' ortodoxo russo

O papa Francisco recebeu nesta terça-feira (26), na Casa Santa Marta, no Vaticano, o metropolita Hilarion de Volokolamsk, presidente do Departamento das Relações Eclesiásticas Externas do Patriarcado de Moscou.

Segundo a Santa Sé, durante a audiência privada entre os líderes, foram debatidos assuntos como as situações na Síria e no Oriente Médio, onde as duas igrejas dão, "juntas, importância extraordinária".

Além disso, os representantes das Igrejas Católica e Ortodoxa tocaram em "temas espinhosos" como por exemplo a ideia de "viver juntos o anúncio de Cristo e testemunhá-lo".

De acordo com especialistas, o encontro acontece pouco tempo depois da visita do secretário de Estado do Vaticano, dom Pietro Parolin, na Rússia, realizada entre 21 e 24 de agosto, e marca a tentativa de uma proximidade entre as duas religiões.

Em Moscou, o secretário de Estado do Vaticano se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serghei Lavrov, onde debateram as crises na Síria e na Ucrânia. Essa, de fato, foi a primeira visita de um alto representante da Igreja Católica à Rússia nos últimos 18 anos.

Rumores apontam que a viagem de Parolin pode ter sido uma preparação para uma histórica visita do papa Francisco ao território.