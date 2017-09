Grupo armado mata 14 em centro de reabilitação no México

Um grupo de homens armados invadiu uma clínica de reabilitação para usuários de drogas em Chihuahua, norte do México, e matou 14 pessoas no fim da noite desta terça-feira (26). Outras oito ficaram feridas.

As autoridades ainda não sabem o que provocou a ação, mas informaram que os atiradores estavam fortemente armados, portando fuzis e armas automáticas. Segundo a mídia local, um dos possíveis motivos para o ataque é a crença de muitos grupos de narcotraficantes que essas estruturas escondem "rivais" de suas quadrilhas.

Não é a primeira vez que um atentado do tipo ocorre no país. Em 2009, 13 pessoas foram assassinadas em um centro de reabilitação de Tijuana. Dois anos depois, 11 foram mortos em uma clínica no estado de Cohahuila.