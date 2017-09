Ex-premier da Tailândia é condenada a 5 anos de prisão

A ex-primeira-ministra da Tailândia Yingluck Shinawatra foi condenada nesta quarta-feira (27) a cinco anos de reclusão e interdição perpétua de cargos públicos por "negligência" em um programa de subsídios a produtores de arroz durante seu governo (2011-2014).

Segundo a Suprema Corte, a medida causou danos de pelo menos US$ 10 bilhões à economia tailandesa. Shinawatra foi julgada em contumácia, ou seja, quando o acusado se recusa a comparecer ao tribunal, e teria fugido ao exterior para escapar da cadeia.

Ela é irmã de Thaksin Shinawatra, que governou a Tailândia entre 2001 e 2006 e também se exilou para não ser preso - em seu caso, por abuso de poder. No Reino Unido, o ex-primeiro-ministro ganhou fama como dono do Manchester City a partir de 2007, mas vendeu o clube para investidores árabes no ano seguinte.

O programa de subsídios implantado por Yingluck Shinawatra, a primeira mulher a governar o país asiático, previa que o Estado comprasse parte da produção de arroz a preços majorados, com a esperança de vender os estoques por valores ainda mais elevados.

Tanto ela quanto seu irmão foram depostos por golpes de Estado, e a Tailândia é governada hoje por uma junta militar.