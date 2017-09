Ciberataques roubaram mais de 2 bilhões de dados na UE

Mais de dois bilhões de dados de cidadãos europeus foram roubados durante o ano passado, em uma verdadeira "epidemia" de ciberataques no continente. É o que informa o relatório do Serviço Europeu de Polícia (Europol) sobre crimes digitais divulgado nesta quarta-feira (27).

De acordo com o documento, houve um aumento de 750% nos grupos responsáveis por disseminar vírus e malwares para tornar os equipamentos eletrônicos vulneráveis. "O último ano foi excepcional, dado o tamanho, o tipo e a gama de ataques que vimos", disse o diretor da entidade, Rob Wainwright, ao detalhar o relatório.

Nas 80 páginas do documento, um dos destaques é a ampliação do uso de vírus do tipo ransonware, que tornam "reféns" os computadores - que são liberados após um pagamento de resgate.

Recentemente, o mais famoso deles, batizado de "WannaCry" atingiu mais de 150 países ao redor do mundo.

O relatório ainda apontou que a Itália está entre os cinco primeiros países da União Europa no quesito da presença de malwares. Segundo a Europol, França, Itália, Alemanha, Reino Unido e Espanha concentram 75% dos tipos de vírus existentes no continente.