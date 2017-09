Alerta de erupção de vulcão evacua quase 100 mil na Indonésia

A Agência Nacional de Gestão de Desastres da Indonésia (BNPB) anunciou nesta quarta-feira (27) que pelo menos 96 mil pessoas foram evacuadas de suas casas por causa do alerta máximo de erupção do Vulcão Agung, na ilha de Bali.

De acordo com o organismo, o número de deslocados continuará crescendo por conta do medo da população. Além disso, outros 800 terremotos foram registrados na área próxima ao Agung. "As pessoas fora da zona de perigo também foram para os refúgios porque não sabem a posição exata da área proibida. Sem contar que existem os fatores psicológicos do perigo de erupção", explicou o diretor de informação da BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.

Até o momento, a zona de segurança estabelecida pelas autoridades é um raio que abrange de nove a 12 quilômetros ao redor da cratera.

Segundo ele, a possibilidade de uma nova erupção é "bastante alta", no entanto não é possível prever quando acontecerá. Por isso, as autoridades começaram a emitir alertas e sinalizações para indicar a zona que deve ser evitada.

As principais áreas turísticas de Kuta e Sminyak, que ficam a cerca de 70km do vulcão, não estão na área de risco, mas por precaução, o aeroporto de Dempassar já está em estado de emergência.

Durante a última erupção do vulcão, em 1963, cerca de 1,1 mil pessoas morreram. O arquipelágo onde fica a Indonésia se encontra no chamado "Anel de Fogo do Pacífico", uma região onde a atividade vulcânica é muito intensa.