'The Independent': Prefeito de Londres admite possibilidade de novo referendo sobre Brexit

Matéria publicada nesta terça-feira (26) pelo jornal britânico The Independent conta que Sadiq Khan, prefito da cidade de Londres, admitiu o desejo de que o Partido Trabalhista inclua no seu próximo programa um novo referendo sobre o Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia.

"Até agora não fui convencido que algum plano do Governo funcione para este país", disse em entrevista ao Evening Standard.

Segundo a reportagem Khan afirmou ser "possível" que um novo referendo aparecesse no programa trabalhista. Este possível referendo seria, no entanto, direcionado para as condições que advêm da saída do Reino Unido da União Europeia. Ou seja, o pós-Brexit.

The Independent explica que o prefeito de Londres faz parte de um grupo de Trabalhistas que quer ver o assunto ser discutido novamente, ao contrário do líder do partido Jeremy Corbyn, que pretende encerrar o assunto.

Andrew Gwynne, um secretário do partido e bastante próximo de Corbyn, não negou também a possibilidade de um segundo referendo, em declarações ao Evening Standard.

"Quem sabe onde estaremos no fim deste processo, em março de 2019? Certamente o Parlamento, no mínimo, gostaria de ter algo a dizer sobre aquilo que Theresa May vai conseguir". Disse também que, caso a primeira-ministra britânica falhe um acordo aceitável, haverá uma "discussão muito séria".

