Chef Massimo Bottura recebe prêmio de sustentabilidade em NY

O italiano Massimo Bottura, chef da Osteria Francescana, restaurante de Modena com três estrelas no "Guia Michelin", recebeu nesta terça-feira (26), em Nova York, o "Sustainability Forward Award", prêmio dado a cozinheiros que aliam seu trabalho à sustentabilidade ambiental.

A honraria é concedida pela publicação sueca "White Guide", e sua entrega ocorreu pela primeira vez fora de Estocolmo, capital do país europeu. A premiação homenageou Bottura pelo seu projeto "Food for Soul" ("Comida para a Alma"), que combate o desperdício de alimentos e oferece refeições para pessoas carentes feitas com ingredientes que iriam para o lixo.

"Orgulhosos do chef Massimo Bottura, premiado em Nova York pelo Food for Soul. A Itália ensina ao mundo como unir a grande culinária e o respeito ao ambiente", escreveu no Twitter o ministro do Ambiente do país europeu, Gian Luca Galletti.

Aos 54 anos, Bottura é um dos cozinheiros mais famosos do mundo e comanda a Osteria Francescana, restaurante considerado o melhor do planeta pela revista britânica "Restaurant" em 2016.

Neste ano, a casa foi ultrapassada pelo Eleven Madison Park, em Nova York, e caiu para o segundo lugar no ranking.