'The Guardian': Ciberataque á Deloitte revela e-mails secretos de clientes

Matéria publicada nesta segunda-feira (25) com exclusividade pelo jornal The Guardian conta que uma das empresas mais rentáveis do mundo foi alvo de um ciberataque que comprometeu os e-mails confidenciais e os planos de alguns de seus clientes de blue-chip.

Deloitte, que está registrada em Londres e tem sua sede mundial em Nova York, foi vítima de um ataque de segurança cibernética que passou despercebido por meses, afirma o noticiário.

Guardian acrescenta que uma das maiores empresas privadas nos EUA, que registrou uma receita recorde de US $ 37 bilhões no ano passado, a Deloitte fornece consultoria de auditoria, consultoria fiscal e assessoria de cibercriminalidade de alta qualidade para alguns dos maiores bancos do mundo, empresas multinacionais, empresas de mídia , empresas farmacêuticas e agências governamentais.

Seis clientes da Deloitte disseram que suas informações foram "impactadas" pelo hacker

O Guardian entende que os clientes da Deloitte em todos esses setores possuíam material no sistema de e-mail da empresa que foi violado. As empresas incluem nomes familiares, bem como departamentos governamentais dos EUA.

Até agora, seis dos clientes da Deloitte disseram que suas informações foram "impactadas" pelo hacker. A revisão interna da Deloitte sobre o incidente está em andamento.

The Guardian revela que a Deloitte descobriu o ataque em março deste ano, mas acredita-se que os hackers podem ter acesso aos seus sistemas desde outubro ou novembro de 2016.

O ocorrido comprometeu o servidor de e-mail global da empresa através de uma "conta de administrador" que, em teoria, lhes deu acesso privilegiado e irrestrito a todas as áreas ".

A conta exigia apenas uma única senha e não tinha verificação "em duas etapas", segundo fontes.

Os e-mails de e para as 244 mil pessoas da Deloitte foram armazenados no serviço da nuvem Azure, fornecido pela Microsoft. Este é o equivalente da Microsoft ao Amazon Web Service e à Cloud Platform do Google, explica o Guardian.

