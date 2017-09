Terremoto de 2,6 graus atinge Ancona e assusta italianos

Um terremoto de 2,6 graus de magnitude foi sentido nesta segunda-feira (25), na província de Ancona, região de Marcas, no centro da Itália. Apesar de breve e de pequeno, o tremor de terra foi intenso e gerou pânico em centenas de italianos, que ligaram para os serviços de emergência e bombeiros.

O epicentro do terremoto foi no mar, a 6 km da costa, às 12h59 locais (7h59 no horário de Brasília), com uma profundidade de 10 km, informou o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV).

As autoridades italianas ainda estão avaliando as chamadas de emergência e possíveis danos. Em 1972, Ancona foi devastada por um terremoto que também teve seu epicentro no mar. Além disso, a província ainda se recupera dos efeitos da série de terremotos que atingiu o centro da Itália no ano passado. (ANSA)