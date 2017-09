Premier japonês dissolve Parlamento e antecipa eleições

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, convocou eleições antecipadas para outubro e anunciou hoje (25) que dissolverá a Câmara Baixa do Parlamento na próxima quinta-feira (28). Abe, que é o líder do Partido Liberal Democrata, atualmente no governo do Japão, tentará renovar seu mandato nas urnas, buscando maior apoio político e se aproveitando das divisões entre as siglas da oposição.

A eleição ocorrerá em 22 de outubro, e as campanhas começarão no dia 10. Pelo calendário eleitoral, o pleito deveria ocorrer somente em 2018. Abe tenta conquistar apoio popular para aprovar reformas econômicas e adotar medidas diante das ameaças da Coreia do Norte. "Não devemos ceder à ameaça da Coreia do Norte. Espero ganhar a confiança das pessoas nas próximas eleições e impulsionar uma forte diplomacia", disse o premier, cujo mandato terminaria no fim do ano que vem.

Abe sofreu uma queda em sua popularidade devido a uma série de escândalos ligados a ele e sua mulher por favorecimento indevido a amigos. A decisão de antecipar as eleições foi baseada em uma ligeira melhora na avaliação popular de seu governo, atingindo 50%. Em julho, sua popularidade estava em 30%. (ANSA)