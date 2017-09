'Financial Times': Ameaça nuclear pode ser contida com diplomacia

Editorial publicado nesta segunda-feira (25) pelo jornal Financial Times avalia que a ameaça de uma guerra nuclear pode ser contida pela diplomacia.

"As armas nucleares estão de volta às agendas. Existe agora um maior risco de serem utilizadas do que em qualquer momento desde a década de 1960. Enquanto lemos sobre o isolamento global da América, Brexit e lidamos com o terrorismo islâmico, não devemos perder de vista a única questão que poderia elevar a ordem internacional e destruir nosso modo de vida", diz o texto.

Times explica: Existem nove estados com poderosas armas nucleares. Seis destes - os EUA, Grã-Bretanha, França, Israel, Índia e China - são armas puramente defensivas, concebidas unicamente como o melhor meio para impedir o ataque. Os outros três pensam de forma diferente. A Rússia e o Paquistão também concebem o uso de armas nucleares como um meio de transformar um conflito limitado em seu favor. A Coreia do Norte quer que as armas nucleares levem a outros a ameaça, tanto para proteger o regime quanto para garantir benefícios mais práticos.

"As armas nucleares criam um equilíbrio militar inexiste entre as forças convencionais. Durante a guerra fria, os soviéticos tinham forças armadas superiores e a Otan teve que confiar na ameaça de retaliação nuclear para manter a paz. A doutrina militar russa também prevê armas de campo de batalha usadas para levar uma guerra na Europa central para um fim nos termos da Rússia. Suas forças treinam para esse cenário, e temos que levá-lo a sério".

"O Paquistão desenvolveu armas nucleares de campo de batalha como meio de se defender. A Índia declarou que responderia militarmente se houvesse outro grande ataque terrorista do Paquistão como o de Mumbai em 2008. Sabendo que eles ficariam sobrecarregados com as forças indianas, essas armas são o caminho do Paquistão para deter as forças indianas pouco depois de atravessarem a fronteira . Quando eu era chefe do MI6, eu estava preocupado com o fato de os índios não entenderem quão rapidamente podiam atravessar um fuzileiro nuclear paquistanês. Uma troca nuclear mais ampla se torna um risco real".

A Coréia do Norte é a questão do dia. O objetivo de uma península coreana desnuclearizada, perseguida pelas administrações anteriores dos EUA, não é mais um objetivo alcançável. O melhor que se pode esperar é a suspensão de testes nucleares e de mísseis em troca de garantias de segurança e ajuda prática. As sanções são projetadas para atrair Kim Jong Un para uma negociação com esse objetivo, e para pressionar a China a assumir uma parte mais ativa, defende o Financial Times.

Mas é muito difícil ver o presidente Kim se retirando agora, antecipa. E a China está mais preocupada com uma nova guerra liderada pelos EUA na Coréia ou o norte que desabou e enviou milhões de refugiados para a China, do que se trata de viver com um Pyongyang armado por armas nucleares.

"Os EUA apenas têm duas opções estratégicas: conter e impedir a ameaça; ou destruí-lo, o que exigiria mudanças de regime. Há sempre opções militares. Mas todos os que estudaram os planos secretos do Pentágono estão preocupados com a escala de perda de vidas na Coréia do Sul que isso implicaria. Existe também o risco de a China, relutantemente, vir a ajudar o norte como aconteceu na década de 1950.

Realisticamente, parece que a única opção prática é a contenção. Isso exige sistemas de defesa de mísseis para criar incertezas de que os mísseis com pontas nucleares chegarão ao seu alvo e impedir qualquer uso de tais armas ao ser claro que a Coréia do Norte seria destruída se alguma vez tentasse usá-las. O Sr. Kim pode ser difícil para nós compreender, mas ele é um ator racional e ele certamente não é suicida", finaliza.

>> Financial Times