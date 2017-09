Ministério da Defesa: Tenente-general russo morre em bombardeios do Estado Islâmico na Síria

O tenente-general russo Asapov, que ajudou as forças sírias durante a operação a levantar o bloqueio de Deir ez-Zor, morreu como resultado do bombardeio do Estado Islâmico, disse o Ministério da Defesa russo neste domingo (24).

Valery Asapov morreu depois de sofrer uma "lesão fatal" decorrente de um "bombardeio repentino de morteiros do Daesh", disse o ministério.

O ministério especificou que Asapov era um membro do grupo de conselheiros militares russos que fornecem assistência a comandantes sírios durante a operação voltada para a libertação da cidade de Deir ez-Zor.

Ainda de acordo com o ministério, o militar falecido receberá uma condecoração póstuma do Estado.

No início de setembro, as tropas do governo sírio, apoiadas por ataques aéreos russos, quebraram três anos de bloqueio do EI ao oeste e ao sul de Deir ez-Zor. Na segunda-feira, o exército sírio atravessou o rio Eufrates com o apoio das Forças Aeroespaciais russas, derrubando militantes de vários assentamentos e atualmente estão desenvolvendo uma ofensiva para o leste da cidade.

>> Sputnik