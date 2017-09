Porto Rico prolonga toque de recolher após furacão Maria

O governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló, anunciou hoje (23) que decidiu prolongar de forma indefinida o toque de recolher imposto na ilha, uma medida para evitar a insegurança após a passagem do furacão Maria.

Ele determinou que o toque de recolher será das 7h até 17h em um anúncio feito numa rádio. O governador explicou que adotou a medida até passar a situação de emergência e também para que os cidadãos não atrapalhem o deslocamento de veículos de resgate.

Após a passagem do Maria foram registrados vários saques em armazéns e lojas que foram devastadas pelo furacão.

No pronunciamento, o governador também enviou uma mensagem de tranquilidade à população sobre a possibilidade de escassez de gasolina na ilha e pediu "calma e respeito".

"Tenham paciência. Há combustível, há gasolina, há diesel. Não está correto que eles estejam acabando. Os recursos vão chegar", disse Rosselló.

O problema, segundo o governador, está na distribuição do combustível. Muitos dos caminhões que levam a gasolina aos postos estão em regiões isoladas ou de difícil acesso após o furacão.

A passagem do Maria por Porto Rico pelo menos sete mortos, de acordo com os números oficiais divulgados ontem. No entanto, fontes locais elevaram o número para 12.

Porto Rico está sem eletricidade e apenas 25% das pessoas dispõem de água potável. Várias cidades estão isoladas e outras completamente inundadas.