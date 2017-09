Mercado de ações dos EUA está vulnerável à manipulação de hackers, acredita especialista

Os mercados de ações dos EUA podem ser manipulados por hackers que negociam informações privilegiadas roubadas da Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos (SEC), disse à Sputnik o professor associado de engenharia de software da Universidade de Victoria, Stephen Neville.

Quando perguntado qual o tipo de informação que a comissão armazena, quão importante é e quais as ramificações dessa violação de segurança a longo prazo, Stephen Neville disse que a SEC lida com dados financeiros apresentados por empresas públicas.

Quando perguntado o que ele recomendaria às empresas de serviços financeiros, que recentemente enfrentaram um aumento na atividade de cibercrime, para se protegerem melhor, Neville disse que é preciso rever arranjos de segurança e atualizar regularmente os processadores.

A comissão revelou que seu banco de dados eletrônico foi invadido em 2016.

Neville disse que todas as organizações modernas precisam atualizar seus protocolos de segurança para acompanhar os métodos usados ​​por hackers que estão em constante atualização.

"O foco dos crimes cibernéticos agora é converter esses ataques em dinheiro; ele se concentra em metas de alto valor, como bases de dados, números de cartão de crédito e dados de identidade pessoal que podem ser muito atraentes para eles, etc. Portanto, este é um desafio permanente para as organizações ", acrescentou.

"Eles precisam lidar com esse problema tanto do ponto de vista técnico quanto organizacional. Às vezes, as pessoas usam senhas fracas. Eles devem ser informados para não fazer isso", concluiu.

Enquanto isso, o presidente da SEC, Jay Clayton, disse que uma revisão do ataque cibernético está em andamento. Ele acrescentou que o hack ocorreu devido a uma vulnerabilidade do software dentro dos bancos de dados da agência.

A SEC possui conjuntos de dados de informações sensíveis e confidenciais que podem ser usados ​​para negociação de informações ou manipulação de mercados de ações dos EUA.

Sputnik