Maior partido opositor da Itália elege seu novo líder

Um dos maiores partidos de oposição da Itália, o Movimento Cinco Estrelas (M5S), escolheu Luigi Di Maio como seu novo líder e seu candidato a primeiro-ministro para as eleições de 2018 no país. O nome do jovem deputado, de apenas 31 anos, foi escolhido através de uma votação on-line, entre oito candidatos, realizada na última quinta-feira (21) e anunciado durante uma convenção do partido em Rimini neste sábado (23).

"A responsabilidade que vocês me confiaram é grande e todos juntos podemos fazer isso porque nós somos o M5S e não devemos jamais esquecer disso. Levarei adiante meu cargo com disciplina e honra", disse ao público que acompanhava o evento.

Antissistema e com uma estrutura completamente diferente dos tradicionais partidos italianos, o M5S deve ser um dos protagonistas das eleições agendadas para 2018 na Itália - com reais chances de assumir o governo italiano.