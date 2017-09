Madri coordenará polícia catalã para impedir referendo

A Polícia Nacional da Espanha, a Guarda Civil e os Mossos d'Esquadra, a polícia catalã, serão coordenadas conjuntamente por um alto oficial do Ministério do Interior do país, informou o jornal "El Mundo" neste sábado (23).

A decisão foi tomada para "garantir a segurança e a ordem" na Catalunha no dia 1º de outubro, data em que o Parlamento catalão marcou o referendo separatista da região. No entanto, de acordo com fontes consultadas pelo jornal "El Pais", a medida desagradou as lideranças catalãs que afirmaram que "não aceitarão" o controle sobre os Mossos.

Madri tenta de todas as formas impedir que a Catalunha realize seu referendo, em ações que vão desde ao controle e fechamento de sites que apoiam a separação até a prisão de líderes regionais.

Hoje, o premier espanhol, Mariano Rajoy, voltou a criticar o referendo e afirmou que ele cria uma "tensão desnecessária na sociedade". "O mais sensato, o mais razoável é parar com isso e assumir que não haverá referendo porque eles sabem que isso não ocorrerá", alertou Rajoy.