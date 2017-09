El Shaarawy marca dois e Roma vence Udinese por 3 a 1

Os torcedores que compareceram ao estádio Olímpico assistiram a um belo jogo. A Roma contou com o apoio de sua torcida para vencer com tranquilidade a Udinese pelo placar de 3 a 1, e garantir a quarta colocação, mesmo que momentânea, do Campeonato Italiano.

O principal destaque do jogo foi o atacante italiano El Shaarawy. O rápido jogador marcou dois gols na tarde deste sábado, enquanto o centroavante Dzeko fechou o placar. A zaga da Udinese falhou nos três primeiros gols da partida, e teve uma partida muito infeliz. No segundo tempo, Perotti desperdiçou pênalti para a Roma.

Com o resultado, a Roma, que possui um jogo a menos na competição, chegou à 12 pontos e à terceira vitória seguida, assumindo a quarta colocação. O clube, no entanto, ainda pode ser ultrapassado caso o Torino, que entra em campo também neste sábado, vença.

O jogo

Jogando em casa, a Roma se impôs e não demorou para abrir o placar. Incisiva e pressionando, a equipe contou com o bom posicionamento de Dzeko e erro da zaga adversária para balançar as redes. Nainggolan fez jogada na entrada da área, a zaga da Udinese tentou afastar e a bola acabou sobrando para o centroavante Dzeko, que chutou na saída do goleiro.

Com muita tranquilidade, a Roma logo ampliou o placar, apenas 15 minutos depois. Dzeko foi à linha de fundo, gingou para cima do marcador e cruzou rasteiro. O goleiro adversário ficou indeciso e viu El Shaarawy antecipar e bater no alto: 2 a 0.

Ainda no primeiro tempo, a Roma marcou o terceiro, no principal erro da zaga da Udinese. Após cruzamento despretensioso para a área, o zagueiro visitante tentou recuar para o goleiro mas pegou mal na bola, e El Shaarawy foi rápido para aproveitar a trapalhada e bater no canto.

Já no segundo tempo, a partida foi menos movimentada, com a Roma se contentando com o placar construído nos primeiros 45 minutos de jogo. Os principais lances do jogo aconteceram apenas no final da partida. Aos 42 minutos, Angella, da Udinese, derrubou o adversário dentro da área e o juiz Davide Massa marcou penalidade máxima. Na cobrança, Perotti desperdiçou.

Nos acréscimos, a Udinese descontou. Larsen recebeu belo passe de Nuytinck e, cara a cara com o goleiro brasileiro Alisson, chutou com categoria: 3 a 1.