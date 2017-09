Coreia do Sul diz que terremoto na Coreia do Norte teve origem natural

A agência meteorológica da Coreia do Sul confirmou que o terremoto de magnitude 3 graus na escala Richter que atingiu hoje (23) a Coreia do Norte teve origem natural e não foi um teste nuclear do regime do presidente Kim Jong-un.

"Analisamos o terremoto e ele ocorreu por causas naturais", afirmou um porta-voz da Administração Meteorológica da Coreia do Sul em declarações divulgadas pela agência de notícias Yonhap.

"A onda sonora, que normalmente é gerada quando se trata de um terremoto artificial, não foi detectada", explicou o porta-voz sobre o fenômeno, comum quando há testes nucleares subterrâneos.

O órgão destacou que, apesar de o tremor ter ocorrido no condado de Kilju, onde fica a base de testes nucleares de Punggye-ri, o epicentro foi registrado a cerca de 20 quilômetros do local.

Teste nuclear ocorreu dia 3

O terremoto ocorreu 16h09 no horário local da Coreia do Norte (7h29 em Brasília). Foi na base de Punggye-ri que o regime coreano realizou o teste nuclear do último dia 3 de setembro.

O Centro Nacional de Terremotos da China indicou que o tremor poderia ter sido provocado por um teste nuclear, considerando a proximidade do epicentro por Punggye-ri, uma hipótese agora descartada pela agência sul-coreana.

Por sua vez, a Organização do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares (CTBTO) considerou improvável que a atividade sísmica detectada hoje tivesse origem nuclear.

A Coreia do Norte detonou no último dia 3 um dispositivo com uma potência estimada de 250 kilotons, uma ação que gerou uma nova rodada de sanções do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas.