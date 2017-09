Após testes com mísseis, Reino Unido pede ao Irã que 'pare de provocar' o Ocidente

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, exortou o Irã a parar de realizar seus testes de mísseis, que descreveu como "uma provocação".

"Extremamente preocupado com os relatórios sobre um teste de mísseis do Irã, que é inconsistente com a Resolução da ONU 2231. Exorto o Irã a parar ações provocativas", escreveu Johnson em sua conta no Twitter.

Horas antes, o Irã testou com sucesso o seu novo míssil balístico Khorramshahr, com uma faixa de até 2.000 quilômetros e capaz de transportar várias ogivas.

O míssil foi exibido no dia 22 de setembro no desfile militar por ocasião da inauguração da Semana de Defesa, evento que marca o 36º aniversário do início da Guerra Iraque-Irã.

De acordo com a imprensa ocidental, o Khorramshahr foi desenvolvido no Irã a partir do modelo norte-coreano Musudan (Hwasong-10).

Por meio da resolução 2231, o Conselho de Segurança da ONU adotou, por unanimidade, o Plano Integral de Ação Conjunta, concluído em 2015 entre a Alemanha, a China, os Estados Unidos, a Rússia, a França, o Reino Unido e a União Europeia com o Irã para assegurar a natureza exclusivamente pacífica do programa nuclear persa.

