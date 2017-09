Papa recebe presidente do Peru e faz apelo contra pobreza

O papa Francisco recebeu nesta sexta-feira (22) o presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, em uma audiência privada no Vaticano e destacou a importância da luta contra a pobreza.

Durante a reunião, que durou cerca de 25 minutos, os dois líderes "trataram alguns temas de interesse comum, como educação dos jovens, o cuidado com o meio ambiente, o desenvolvimento e o combate a pobreza", informou a Sala de Imprensa da Santa Sé.

De acordo com o Vaticano, a conversa foi realizada em um "clima cordial e foram ressaltadas as boas relações entre a Santa Sé e a República do Peru". Além disso, "foram analisadas algumas situações regionais e internacionais". Acompanhado da primeira-dama peruana, Nancy Lange, Kuczynski presenteou o líder da Igreja Católica com uma camiseta da seleção peruana de futebol, um quadro da Virgem Desatadora de Nós e um objeto típico da cultura inca.

Por sua vez, Francisco deu ao chefe de Estado um medalhão com uma árvore de oliveira que reúne uma rocha dividida, ressaltando que gosta de "dar isso aos presidentes como um símbolo de unidade e de paz". O Pontífice também deu uma cópia da encíclica "Laudato Sí".

Após a audiência com o Papa, o peruano participou de um encontro com o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin e com o subsecretário das Relações com os Estados, monsenhor Antoine Camilleri. Jorge Mario Bergoglio fará uma visita apostólica no Peru entre 18 e 21 de janeiro de 2018, onde passará por Lima, Puerto Maldonado e Trujillo.