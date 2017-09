Itamaraty resgata três brasileiros da ilha Dominica, após passagem do furacão Maria

Três brasileiros foram resgatados nesta sexta-feira (22) de Dominica, pequena ilha caribenha localizada nas Pequenas Antilhas, após a passagem do furacão Maria. Com a ajuda de um helicóptero venezuelano, as autoridades brasileiras transportaram os três atingidos pelo fenômeno para Santa Lúcia, outro país do Caribe.

Alvo do olho do furacão, que alcançou a categoria 5, Dominica registrou a morte de 30 pessoas e a destruição de vários serviços básicos. O primeiro-ministro da ilha, Roosevelt Skerrit disse que a "devastação foi generalizada" no país após a passagem do Maria.

Por meio de nota, o ministério das Relações Exteriores brasileiro agradeceu ao governo da Venezuela pelo traslado “seguro” dos resgatados. proporcionado num “gesto de boa vontade”. “O Brasil lamenta as perdas de vidas e os danos causados pelo furacão e se solidariza com as vítimas e seus familiares e com o povo e o governo de Dominica”, afirmou o Itamaraty.