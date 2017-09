Incêndio atinge fábrica de pizzas Roncadin na Itália

Um incêndio de grande proporção atingiu na manhã desta sexta-feira (22) a fábrica de pizzas congeladas Roncadin, em Meduno, na Itália.

A empresa, que exporta as pizzas para vários países, possui por volta de 540 funcionários, mas ninguém estava no local no momento do acidente. Foram mobilizados cerca de 50 bombeiros para combater as chamas, controladas após algumas horas.

"O importante é que não houve nenhum ferido. As barreiras de fogo, nas quais investimos muito, funcionaram. Embora a magnitude do dano ainda será verificada, a produção parece ter sido salva", comentou o fundador da empresa, Edoardo Roncadin.

A Roncadin nasceu em 1992 e atualmente é líder mundial na produção de pizzas congeladas. Em 2016, ela fechou com um volume de negócios de 96 milhões de euros, exportando 82 milhões.(ANSA)