Unicef capta doações no Brasil para ajudar vítimas do terremoto no México

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) está arrecadando recursos aqui no Brasil para serem na proteção e atendimento de crianças vítimas dos recentes terremotos no México. "Temos presença permanente no México, mas, neste momento, o país e organizações como a nossa enfrentam um grande desafio", disse Christian Skoog, representante do fundo da ONU no local.

Funcionários especializados do Unicef foram mobilizados para avaliar, a partir de hoje (21) e nos próximos dias, a situação das crianças e adolescentes nas áreas mais afetadas da Cidade do México, Puebla e Morelos, enquanto a organização continua a prestar apoio aos meninos e meninas em Oaxaca e Chiapas afetadas pelo terremoto do último dia 7 de setembro.

"Nossa prioridade nestas circunstâncias é contribuir, conforme necessário, para proteger a integridade física e emocional de crianças e jovens. Nos esforçamos para identificar suas necessidades por meio de nossas missões de avaliação, em estreita colaboração com as autoridades mexicanas e nossos parceiros da sociedade civil, expressando nossa solidariedade e apoio ao povo mexicano," disse Skoog.

As equipes determinarão por meio dessas visitas o tipo de apoio que o Unicef poderia oferecer às autoridades mexicanas em relação a água e saneamento, saúde, educação e proteção infantil. O órgãof vem participando do esforço nacional para ajudar as crianças nessa situação de alta vulnerabilidade e está pronto para continuar a fazê-lo nessas circunstâncias difíceis.

Ao contrário do anterior, o terremoto de 19 de setembro afetou áreas altamente urbanizadas durante horário escolar e comercial, com terríveis consequências, e o Unicef acompanha, com o resto do mundo, o resgate das vítimas, incluindo crianças e adolescentes ainda presos sob os escombros.

As doações ao Fundo das Nações Unidas para a Infância para ajudar as crianças vítimas dos recentes terremotos no México podem ser feitas via internet, diretamente no site do Unicef - Brasil