Prédio 'odiado' de Paris, Tour Montparnasse será restaurada

Um dos edifícios mais polêmicos da França, a Tour Montparnasse, em Paris, ganhará uma nova aparência para os Jogos Olímpicos de 2024. A reforma do arranha-céu de 210 metros de altitude e 58 andares ficará por conta da agência de arquitetura francesa Nouvelle AOM, que venceu uma competição internacional com mais de 700 agências que se interessaram em projetar um novo design para a Tour Montparnasse.

A ideia da agência é realizar uma mudança radical no prédio, optando por um design ecológico. "Conseguimos isso incorporando usos radicalmente novos e criando uma reforma sustentável 'verde' da fachada. O objetivo é fazer da torre um ícone da revolução da energia no século XXI", declarou a empresa.

A agência pretende implantar painéis solares e tanques de captura de águas pluviais. Além disso, outra meta é colocar vegetação em todos os andares, incluindo um jardim suspenso no 14º andar. A Nouvelle AOM irá revestir o prédio inteiro com um vidro transparente. Calcula-se que as obras comecem em 2019. A Nouvelle AOM terá disponível 300 milhões de euros para colocar seu projeto de renovação da Tour Montparnasse em ação.

Atualmente, o arranha-céu é o segundo maior da França, ficando atrás somente da Torre Eiffel, que possui 324 metros de altura.

Segundo turistas e parisienses, a Tour Montparnasse é esteticamente feio, já que o enorme prédio preto atrapalha a vista do horizonte de Paris.